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23:43, 29 августа 2023Мир

США не стали включать кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине

Пентагон решил не включать кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Киеву
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Hauke Schröder / Globallookpress.com

Соединенные Штаты не включили кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине. Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что Киев не получит боеприпасы двойного назначения (DPICM) в рамках нового пакета. Сингх также не стала комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что американское руководство рассматривает возможность поставок на Украину кассетных реактивных снарядов.

Ранее стало известно, что Вашингтон подготовил новый пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. В частности, США планируют передать ракеты AIM-9M для систем ПВО, боеприпасы для артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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    Марина Совина
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