Зеленский оценил идею переброски войск с востока на юг

Зеленский отверг идею переброски ВСУ на юг из-за угрозы лишения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею переброски подразделений Вооруженных сил республики (ВСУ) с востока для наступления на юге. Об этом он высказался на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «Рада».

По его мнению, в случае подобного маневра Украина может потерять еще больше территорий. «Касаемо растягивания сил. У нас есть Восток <...> Предложение: давайте возьмем наши вооруженные силы и перебросим куда-то. После этого будет следующее: пару дней (и Россия возьмет — прим. «Ленты.ру») Славянск, Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков. Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс», — заявил глава республики.