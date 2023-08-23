ВСУ предрекли провал при попытке следовать рекомендации США

Экс-советник Кучмы: ВС РФ уничтожат ВСУ, если Киев перебросит их под Запорожье

Российские войска ликвидируют подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), если в Киеве решат перебросить их на юг по рекомендации американских генералов. Об этом экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, американские коллеги требуют от командования украинской армии, чтобы они сосредоточили все силы под Запорожьем. «Вот это кайф будет, Россия сразу все уничтожит. Это еще те ребята сидят там в Соединенных Штатах», — отметил он с иронией.

Как считает Соскин, министр обороны Украины Алексей Резников и главком ВСУ Валерий Залужный показали свою некомпетентность в управлении боевыми операциями, из-за которой, по его мнению, были нанесены чувствительные удары по 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ.