Пушилин описал обстановку на авдеевском направлении

Денис Пушилин: ВСУ понесли значительные потери на авдеевском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери на авдеевском направлении. Так обстановку описал врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова передает ТАСС.

«На авдеевском направлении отражен ряд атак противника. Живая сила противника, достаточно большое количество уничтожено», — рассказал он.

Кроме того, добавил Пушилин, украинская сторона понесла «в достаточно большом количестве» потери в технике.

Ранее Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России улучшили позиции на авдеевском направлении. По его словам, российские военнослужащие «расширили серую зону и улучшили позиции в направлении Красногоровки».