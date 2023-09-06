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22:03, 6 сентября 2023Бывший СССР

Российский офицер рассказал о боях за Работино

Российский офицер рассказал о боях за Работино в Запорожской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российский офицер рассказал о боях за Работино в Запорожской области, где Вооруженные силы Украины заняли позиции. Его слова приводит РИА Новости.

Военнослужащий указал на заявления украинского командования о том, что ВСУ вклинились вглубь российской обороны. Он отметил, что этот «выступ» не является первой линией, это так называемое предполье, где бои шли все лето. При этом существенного продвижения на других участках на запорожском направлении нет.

«Они пытаются установить полный контроль над Работино. Но закрепиться не могут: как только зайдут, мы накрываем артиллерией», — пояснил офицер.

Он добавил, что для развития наступления ВСУ необходимо занять Новопрокоповку, однако в этом случае они окажутся в огневом мешке, который обстреливается с трех сторон.

6 сентября врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России тактически отошли из населенного пункта Работино. Он отметил, что после продолжительных боев населенного пункта практически не существует, он «остался только на карте».

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    Марина Совина
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