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20:01, 6 сентября 2023Культура

Названа причина развода Софи Тернер и Джо Джонаса

TMZ: причиной развода Софи Тернер и Джо Джонаса стал разный образ жизни
Джо Джонас и Софи Тернер

Джо Джонас и Софи Тернер. Фото: Danny Moloshok / Reuters

Названа причина развода американского певца Джо Джонаса и британской актрисы и звезды сериала «Игра Престолов» Софи Тернер. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, пара решила разорвать отношения из-за разного образа жизни: музыкант предпочитает проводить больше времени дома со своими близкими, а артистка любит развлекаться на вечеринках. Отмечается, что звезды пытались спасти брак, однако их попытки не увенчались успехом.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что по брачному договору Джонас и Тернер сохранят большую часть своего состояния, которое было нажито ими до брака.

Ранее стало известно, что 34-летний музыкант официально подал на развод с 27-летней актрисой. В заявлении Джонас указал, что его брак «безвозвратно разрушен», а также настоял на том, чтобы после развода оба артиста получили совместную опеку над двумя общими дочерями. При этом отмечается, что во время брака большую часть времени дети проводили именно с Джонасом.

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    Анастасия Астахова
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