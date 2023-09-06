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20:25, 6 сентября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами в лесу ДНР

Росгвардия нашла схрон с артиллерийскими и танковыми снарядами в ДНР

Фото: Росгвардия

Росгвардейцы обнаружили схрон с боеприпасами в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы провели разведку в лесу после информации от органов военной контрразведки. В Старобешевском районе они нашли тайник с 150 боеприпасами, в том числе с артиллерийскими и танковыми снарядами.

Все найденное росгвардейцы передали взаимодействующим органам.

Ранее полицейские обнаружили тайник с оружием на дне колодца в Херсонской области

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    Екатерина Власова
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