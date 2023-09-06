Власти России заявили об отсутствии дефицита красок для книг

Минпромторг: дефицита красок для книгопечатания на российском рынке нет

В настоящее время Россия не сталкивается с дефицитом офсетных красок для книгопечатания. Участники рынка не обращались с подобной проблемой, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на заявление Минпромторга.

В ведомстве отметили, что сейчас потребности российского рынка в подобных красках покрываются за счет поставок из азиатских стран и других государств по программе параллельного импорта. Кроме того, в России есть собственный производитель «Полиграфические краски», действующий на базе бывшего Торжокского завода. Это предприятие обеспечивает выпуск химических компонентов для офсетной печати объемом 400 тонн в год.

«Потребление полиграфических красок в России составляет ориентировочно порядка 48 тысяч тонн, из которых всего около 12 тысяч тонн приходится на офсетные краски (для печати газет и книг)», — заключили в Минпромторге.

В ведомстве также заявили об отсутствии логистических проблем с поставками на российский рынок нитей зарубежного производства для переплета книг. При этом некоторые типографии используют для этой цели отечественную продукцию, качество которой удовлетворяет запросам предприятий.

Ранее РБК со ссылкой на представителей Первой образцовой типографии и «Парето-Принта» сообщил о невозможности импортозамещения европейских красок и нитей для книг. По словам участников рынка, в настоящее время в России полностью отсутствует собственное производство для замены подобной западной продукции. В то же время выпуск отечественных лаков зависит от импортных концентрата и сырья.