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07:47, 5 сентября 2023Экономика

Типографии в России не нашли замену западным краскам и нитям для книг

РБК: российские типографии не нашли замену европейским краскам и нитям для книг

Фото: Сергей Русанов / РИА Новости

Крупнейшие российские типографии заявили о невозможности импортозамещения европейских красок и нитей для книг. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей Первой образцовой типографии и «Парето-Принта».

По словам руководителя отдела маркетинга OktoPrint Service Ларисы Даниловой, в России полностью отсутствует собственное производство офсетных красок. Сейчас эти компоненты закупаются в Китае и Южной Корее. Производство отечественных лаков зависит от импортных концентрата и сырья.

«То же самое — с проволокой для сшивания брошюр: российские варианты отличаются не очень хорошим хромированием и со временем ржавеют», — заявил директор «Парето-Принта» Павел Арсеньев.

Ранее стало известно, что тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале 2023 года упали на 23 процента год к году — до 69 миллионов экземпляров.

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    Юлия Мискевич
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