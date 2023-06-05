Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
07:05, 5 июня 2023Экономика

В России сократился выпуск книг

«Ъ»: тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале года упали на 23%

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале 2023 года упали на 23 процента год к году — до 69 миллионов экземпляров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

По информации издания, количество наименований за период также снизилось на 13 процентов — до 26 тысяч единиц. Лидеры — издательская группа АСТ, «Эксмо» и «Просвещение».

Кроме того, общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31 процент — до 23 миллионов экземпляров, число наименований — на 12 процентов, до 9,5 тысяч. Тираж переизданий уменьшился на 28 процентов — до 19 миллионов экземпляров. Количество наименований снизилось почти на 23 процентов — до чуть менее до 3,4 тысячи единиц.

Ранее стало известно, что за прошлый год книги подорожали на 15-20 процентов, а до конца текущего года их стоимость увеличится еще на 15 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости
    В США объяснили ненависть к Зеленскому среди стран НАТО. Почему надежды Киева на принятие в альянс иллюзорны?
    Под Калугой два беспилотника упали на трассу
    В России сократился выпуск книг
    19-летняя беременная «девственница» назвала отцом ребенка злого духа
    Унаследовавших авто россиян предложили на год освободить от транспортного налога
    Кандидат в президенты США призвал заставить Украину пойти на уступки России
    Солист российской группы вышел на сцену пьяным и сорвал концерт
    Польский завод LG начал адаптировать Smart TV под российский рынок
    Голый мужчина в московском парке попал на видео
    В России предрекли Украине «ужасный» конец после контрнаступления ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.