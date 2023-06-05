В России сократился выпуск книг

«Ъ»: тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале года упали на 23%

Тиражи издаваемых в России книг и брошюр в первом квартале 2023 года упали на 23 процента год к году — до 69 миллионов экземпляров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

По информации издания, количество наименований за период также снизилось на 13 процентов — до 26 тысяч единиц. Лидеры — издательская группа АСТ, «Эксмо» и «Просвещение».

Кроме того, общий тираж книг и брошюр в переплете упал на 31 процент — до 23 миллионов экземпляров, число наименований — на 12 процентов, до 9,5 тысяч. Тираж переизданий уменьшился на 28 процентов — до 19 миллионов экземпляров. Количество наименований снизилось почти на 23 процентов — до чуть менее до 3,4 тысячи единиц.

Ранее стало известно, что за прошлый год книги подорожали на 15-20 процентов, а до конца текущего года их стоимость увеличится еще на 15 процентов.