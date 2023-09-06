В бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к Бербок

В бундестаге поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер поблагодарил Москву за несерьезное отношение к словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — "у нас война с Россией" — не восприняли всерьез», — сказал Койтер во время дебатов в немецком парламенте.

Также он намекнул на оговорки Бербок, когда она говорит на английском в зарубежных поездках, порекомендовав ей «экономить на визажистах и инвестировать деньги налогоплательщиков в свой английский».

Заявление депутата было связано с инцидентом во время заседания ПАСЕ 24 января, когда Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». При этом, она добавила, что поставки оружия Украине не делает Германию участницей конфликта.