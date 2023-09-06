Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:16, 6 сентября 2023Россия

Герой России объяснил причины краха методов НАТО на Украине

Герой РФ Сайфуллин: методы НАТО терпят крах с российскими войсками на Украине

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Методы НАТО терпят крах с российскими войсками на Украине, поскольку страны Альянса привыкли воевать с неоснащенными армиями. Такие причины назвал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошла обучение в странах НАТО и пользуется их наработками. Однако при столкновении с российскими военными все их принципы оказываются неэффективными.

Сайфуллин объяснил, что при активной работе артиллерии, авиации, обширном минировании территорий и сильной бронетанковой составляющей учебники Альянса становятся бесполезными.

«И мы видим результат — к чему это приводит. Приводит это к очень большим потерям, в первую очередь среди личного состава, а затем уже поставляемого вооружения и военной техники», — заключил офицер.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис назвал победителя в конфликте на Украине. По его словам, желание украинского президента Владимира Зеленского продолжать бои принесет победу России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    США объявили о новом пакете помощи Киеву и передаче снарядов с обедненным ураном

    В России командующих армией и дивизией арестовали по обвинению во взяточничестве

    В Подмосковье вор проделал отверткой дыру в стене магазина и попал на видео

    В США раскрыли подробности о переговорах по Украине

    Герой России объяснил причины краха методов НАТО на Украине

    В США высказались о вероятности встречи Байдена с Си Цзиньпином в Сан-Франциско

    Байден в ближайшее время встретится с Зеленским

    Российский офицер рассказал о боях за Работино

    Солист «На-на» рассказал о болезни сына

    «Торпедо» обыграло СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости