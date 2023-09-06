Герой РФ Сайфуллин: методы НАТО терпят крах с российскими войсками на Украине

Методы НАТО терпят крах с российскими войсками на Украине, поскольку страны Альянса привыкли воевать с неоснащенными армиями. Такие причины назвал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что часть Вооруженных сил Украины (ВСУ) прошла обучение в странах НАТО и пользуется их наработками. Однако при столкновении с российскими военными все их принципы оказываются неэффективными.

Сайфуллин объяснил, что при активной работе артиллерии, авиации, обширном минировании территорий и сильной бронетанковой составляющей учебники Альянса становятся бесполезными.

«И мы видим результат — к чему это приводит. Приводит это к очень большим потерям, в первую очередь среди личного состава, а затем уже поставляемого вооружения и военной техники», — заключил офицер.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис назвал победителя в конфликте на Украине. По его словам, желание украинского президента Владимира Зеленского продолжать бои принесет победу России.

