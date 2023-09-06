Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии

Thaiger: россиянина арестовали за отмывание денег на острове Самуи в Таиланде

Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. Подробностями истории поделилось издание The Thaiger.

По данным источника, 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии. Известно, что полиция взяла россиянина под стражу 3 сентября.

Стражи правопорядка вышли на след банды во время расследования трагического инцидента с местным жителем, который расправился со своей семьей из-за огромного долга. В полиции уточнили, что его жена перевела злоумышленникам крупную сумму денег. Отмечается, что офицерам удалось поймать пятерых членов банды и выдать ордеры на арест еще шести подозреваемых.

Как сообщает портал, Дэниел управлял схемой отмывания денег при помощи криптовалютных активов. Россиянину предъявлены обвинения в публичном мошенничестве, поддельном импорте компьютерных данных и технологических преступлениях. Ему грозит тюремное заключение на срок до пяти лет, штраф в размере до 100 тысяч батов (около 275 тысяч рублей) или и то, и другое.

Ранее сообщалось, что на острове Самуи российская пара туристов подверглась вымогательству со стороны международной банды. Мошенники, среди которых были немец, двое казахстанцев и двое россиян, окружили 31-летнего Евгения, отдыхавшего с женой в кафе, и потребовали перевести им три миллиона долларов в криптовалюте.