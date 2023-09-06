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16:00, 6 сентября 2023Мир

Президент Чехии призвал к сдержанности в оценке наступления ВСУ

Президент Чехии Павел призвал к сдержанности в оценке наступления ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Президент Чехии Петр Павел призвал к сдержанности в оценке наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом политик заявил в интервью изданию Idnes.

По словам чешского лидера, информация о прорыве российской линии обороны украинскими военными не демонстрирует какого-то переломного момента. «Это, собственно, лишь небольшой участок фронта и продвижение на километры, максимум на десятки километров. А у России не одна линия обороны. Их как минимум две. А в некоторых местах — три, и они очень хорошо оснащены», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе своего визита в Киев, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — сообщил Блинкен.

При этом многие западные СМИ критиковали ход контрнаступления ВСУ, отмечая несоответствие объема поставок вооружений темпам продвижения.

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    Виктория Кондратьева
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