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15:36, 6 сентября 2023Мир

Госсекретарь США оценил контрнаступление ВСУ

Госсекретарь Блинкен: США увидели заметный прогресс в контрнаступлении ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе своего визита в Киев, что США увидели «заметный прогресс» в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно, не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности», — сообщил Блинкен.

При этом многие западные СМИ критиковали ход контрнаступления ВСУ, отмечая несоответствие объема поставок вооружений темпам продвижения.

Ранее Блинкен прибыл в Киев, чтобы провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он хочет напрямую узнать от украинского лидера ситуацию с контрнаступлением ВСУ под Артемовском, а также согласовать позиции стран на осенней сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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    Максим Габриелян
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