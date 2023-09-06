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20:57, 6 сентября 2023Среда обитания

Жители села в Приморье оказались вынуждены идти на работу по морю

Жители села в Приморье оказались вынуждены идти на работу по морю после дождей

Кадр: Telegram-канал «PrimaMedia.Приморье»

Жители села Перевозная в Приморском крае оказались вынуждены идти на работу по морю после проливных дождей и подтоплений. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В районе размыло мост, через который проходила основная дорога. Работы по его восстановлению не ведутся. Второй мост находится в аварийном состоянии, из-за чего грузовики с продуктами не могут проехать в село. Местным военнослужащим приходится добираться на пограншколу в соседний поселок по воде.

Жители других населенных пунктов района также пострадали от непогоды. По данным канала, местная администрация не помогает жителям восстановить жилье. В селе Андреевка после наводнения на улице появились скопления мусора, однако власти игнорируют проблему. «Люди много вещей повыкидывали — матрасы, холодильники, мебель, все это просто валяется. Администрация не соизволила нанять машины, чтобы вывезти это», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее ущерб от тайфуна в Приморье оценили. По словам председателя правительства региона Веры Щербиной, сумма составит около 10 миллиардов рублей.

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    Александра Качан
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