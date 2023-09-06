Подсчитан ущерб от тайфуна в Приморье

Вице-губернатор Щербина: ущерб от тайфуна в Приморье оценивают в 10 млрд рублей

Ущерб от тайфуна, который обрушился на Приморский край в августе, может достичь 10 миллиардов рублей. Данные предварительных подсчетов раскрыла председатель правительства региона Вера Щербина, ее слова передает «Интерфакс».

«Мы активно сейчас работаем с федеральными органами власти, готовим исчерпывающий пакет документов, чтобы нам частично компенсировать расходы, которые мы сегодня несем. По предварительной оценке, порядка уже 10 миллиардов рублей ущерба в результате прохождения по территории Приморского края тайфуна», — заявила вице-губернатор.

25 августа власти Приморья ввели в регионе режим чрезвычайной ситуации федерального характера, который продлится не менее двух месяцев. Тогда, по словам губернатора Олега Кожемяко, ущерб от стихии достигал семи миллиардов рублей.

В начале сентября стало известно, что от масштабных наводнений в Приморье пострадали более 44 тысяч жителей. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что все эти люди в течение года должны получить новое жилье.