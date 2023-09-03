Губернатор Приморского края назвал срок действия режима ЧС

Глава Приморья Кожемяко: режим ЧС будет действовать еще не менее двух месяцев

В Приморье не намерены в ближайшее время снимать режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать еще минимум два месяца. Такой срок назвал губернатор края Олег Кожемяко, пишет ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что сейчас вопрос о снятии действия ЧС не стоит, поскольку не завершены первоочередные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей из-за наводнения. «У нас еще не со всех населенных пунктов сошла вода, не со всех подстанций. Есть населенные пункты, к которым затруднен проезд, где-то его еще и нет. В некоторых населенных пунктах электроснабжение подается через дизель-генераторы», — рассказал Кожемяко.

Глава Приморского края добавил, что для завершения рекреационных работ потребуется еще не менее двух месяцев. «Это минимальный срок после таких последствий масштабных и значимых для всей территории края», — заключил он.

Ранее сообщалось, что к Приморье начало учебы перенесли более чем на неделю из-за наводнений. В Приморском крае учебный год для учащихся начнется 11 сентября.