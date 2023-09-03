Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:05, 3 сентября 2023Россия

Губернатор Приморского края назвал срок действия режима ЧС

Глава Приморья Кожемяко: режим ЧС будет действовать еще не менее двух месяцев

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Приморье не намерены в ближайшее время снимать режим чрезвычайной ситуации, он будет действовать еще минимум два месяца. Такой срок назвал губернатор края Олег Кожемяко, пишет ТАСС.

Глава региона подчеркнул, что сейчас вопрос о снятии действия ЧС не стоит, поскольку не завершены первоочередные работы по восстановлению инфраструктуры, пострадавшей из-за наводнения. «У нас еще не со всех населенных пунктов сошла вода, не со всех подстанций. Есть населенные пункты, к которым затруднен проезд, где-то его еще и нет. В некоторых населенных пунктах электроснабжение подается через дизель-генераторы», — рассказал Кожемяко.

Глава Приморского края добавил, что для завершения рекреационных работ потребуется еще не менее двух месяцев. «Это минимальный срок после таких последствий масштабных и значимых для всей территории края», — заключил он.

Материалы по теме:
Ветряные мельницы Почему зеленая энергетика вводит в убытки
Ветряные мельницыПочему зеленая энергетика вводит в убытки
2 сентября 2020
Чем страшны сибирские морозы Теплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
Чем страшны сибирские морозыТеплохозяйство страны стремительно деградирует. Поможет только альткотельная
26 ноября 2018

Ранее сообщалось, что к Приморье начало учебы перенесли более чем на неделю из-за наводнений. В Приморском крае учебный год для учащихся начнется 11 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предрекли тяжелые последствия из-за желания Киева отбить Крым

    Стало известно об утечке секретной информации о военных объектах Великобритании

    Губернатор Приморского края назвал срок действия режима ЧС

    В Киргизии оппозиционного депутата заподозрили в госизмене

    Названы способные улучшить иммунитет осенью продукты

    Плющенко заплатил российскому фигуристу 10 тысяч долларов

    В Италии высказались о поставках оружия Украине

    Назван срок восстановления ВСУ после контрнаступления

    Врач рассказал о последствиях резкого отказа от водки для организма

    Роскомнадзору захотели разрешить закрывать умеющие обходить блокировки сайты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости