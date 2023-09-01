В Приморье начало учебы перенесли более чем на неделю из-за наводнений

В Приморье полноценное начало школьных занятий перенесли на 11 сентября

Полноценный учебный процесс в Приморском крае, который пострадал при наводнении, перенесли на более чем неделю — он начнется 11 сентября. Об этом сообщили в правительстве российского региона, передает РИА Новости.

«Линейки проходят везде, в первую неделю плавающее расписание под запросы родителей. Полноценный учебный процесс везде стартует с 11 сентября», — сообщили власти.

В Приморском крае из-за сильных дождей, идущих с начала августа, в ряде районов произошел разрушительный паводок. По последним данным, более 40 сел отрезаны водой, их жителей помогают эвакуировать военнослужащие Тихоокеанского флота. За медицинской помощью обратились 96 человек, шесть из которых госпитализировали.

Российский регион ждут новые природные катаклизмы — на него надвигается новый тайфун Saolа, который сформировался у Филиппин и спровоцировал наводнения, средняя скорость ветра в нем составляет 185 километров в час. Из-за возможного прихода тайфуна глава Приморского края Олег Кожемяко предлагал перенести начало учебного года.