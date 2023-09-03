Названо число пострадавших от наводнений жителей Приморья

Более 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных наводнений в августе

Более 44 тысяч жителей Приморского края пострадали от масштабных наводнений в августе. Такое число назвал вице-премьер Юрий Трутнев. Его слова приводит РИА Новости.

Нанесенный стихией ущерб оценивается в 7 миллиардов рублей, сообщил полпред президента России в Дальневосточном Федеральном округе. Он отметил, что все пострадавшие от паводков в течение года получат новое жилье.

Ранее стало известно, что из-за паводков было разрушено 46 автомобильных мостов. В Уссурийске после тайфуна разрушилась дамба.

Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что режим ЧС в регионе будет действовать еще не менее двух месяцев.