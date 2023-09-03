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13:54, 3 сентября 2023Россия

Названа причина прорыва дамбы в Приморье

Вице-премьер Трутнев: дамбу в Приморье прорвало из-за неотрегулированного шлюза

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Дамба в городе Уссурийске Приморского края была разрушена после тайфуна в том числе из-за того, что на ней не был отрегулирован шлюз. Одну из причин прорыва сооружения назвал вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, передает РИА Новости.

«Есть дамба, только она разрушена, и через нее прошла вода. Но ее кто-то проектировал, и сейчас говорят, что проектировалась она на другие отметки. Может, и на другие отметки. Но в дамбе стоит шлюз-регулятор, который должен был год назад быть приведен в рабочее состояние, а он не приведен в рабочее состояние. И это одна из причин разрушения дамбы», — завил зампред правительства.

В начале августа на Приморье обрушились сильные дожди, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов и множество дорог.

В Уссурийске создали дамбу для сдерживания паводка. Однако 11 августа в городском округе выпало 117 миллиметров осадков при месячной норме для края в 120-130 миллиметров. Дамба не выдержала такого объема воды — утром 12 августа ее прорвало.

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    Нина Ташевская
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