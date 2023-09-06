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11:22, 6 сентября 2023Россия

В граничащем с Украиной российском регионе загорелся завод

В Шебекино Белгородской области произошел пожар на лакокрасочном заводе

Фото: Telegram-канал «ШÖ - Шебекино»

В Шебекино Белгородской области загорелся завод по производству красок и лаков. О случившемся в граничащем с Украиной российском регионе сообщили в областном управлении МЧС, передает ТАСС.

Там уточнили, что загорелось предприятие «Белсинтез» — сообщение об этом поступило в районе 9:00 по московскому времени. На место пожара прибыли дежурные караулы двух пожарных частей.

О причинах пожара не сообщается. В момент возгорания на территории завода никого не было, спустя час после начала пожара объявлена его локализация.

Ранее мощный пожар начался в Шебекино после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах виден огромный клуб черного дыма, который возвышается над деревьями.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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