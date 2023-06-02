Появились кадры с места мощного пожара в Шебекино после обстрела ВСУ

Shot опубликовал кадры с места мощного пожара в Шебекино после обстрела со стороны Украины

Появились кадры с места мощного пожара в Шебекино, который начался после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огромный клуб черного дыма, который возвышается над деревьями. Других подробностей авторы поста не привели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в двух многоквартирных домах Шебекино начался пожар из-за обстрела со стороны Украины. Пострадавших в результате атаки нет, отметил глава региона.

За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили.