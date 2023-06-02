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17:51, 2 июня 2023Россия

Появились кадры с места мощного пожара в Шебекино после обстрела ВСУ

Shot опубликовал кадры с места мощного пожара в Шебекино после обстрела со стороны Украины

Появились кадры с места мощного пожара в Шебекино, который начался после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огромный клуб черного дыма, который возвышается над деревьями. Других подробностей авторы поста не привели.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в двух многоквартирных домах Шебекино начался пожар из-за обстрела со стороны Украины. Пострадавших в результате атаки нет, отметил глава региона.

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За последние два дня Шебекинский городской округ подвергся массированным обстрелам со стороны Украины. Так,1 июня украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию Белгородской области. Тогда в регион пытались проникнуть до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками при участии 70 военнослужащих. Атака была отражена.

2 июня под обстрел попал участок автодороги в поселке Маслова Пристань, осколки снарядов попали в автомобили.

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    Никита Абрамов
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