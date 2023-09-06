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15:16, 6 сентября 2023Россия

Опубликовано фото «повестки» с предупреждением об увеличении срока службы

«Фонтанка» сообщила о «повестках» с информацией об увеличении срока службы

Фото: Светлана Возмилова / Globallookpress.com

В сети появилась фотография «повестки», которая якобы предупреждает о планируемом увеличении срока службы. Соответствующий снимок опубликовало издание «Фонтанка».

Фотографию в редакцию 6 сентября прислал читатель из Санкт-Петербурга. В «повестке» сначала написано приглашение в военкомат для уточнения воинского учета. В конце текста находится напоминание о 12-месячном сроке срочной службы, однако в последнем абзаце говорится о якобы планируемом увеличении сроков службы.

«В дальнейшем планируется увеличение сроков прохождения военной службы по призыву», — говорится в конце документа.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в Государственной Думе не ведут разговоры об увеличении срока службы для призывников. «Сегодня срок службы составляет один год, и в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении», — отметил депутат.

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    Никита Абрамов
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