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13:48, 6 сентября 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос о планах повышения срока службы призывников

Депутат Швыткин: в ГД не обсуждают вопрос увеличения срока службы призывников

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Государственной Думе не ведут разговоры об увеличении срока службы для призывников. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Сегодня срок службы составляет один год, и в настоящее время на повестке дня не стоит вопрос о его увеличении», — заявил депутат.

Ранее в сети появилась информация о том, что гражданам Санкт-Петербурга приходят повестки с предупреждением о планируемом увеличении сроков военной службы по призыву. Бумага адресована гражданам, которые подлежат призыву на военную службу в октябре-декабре 2023 года, сообщила «Фонтанка».

5 сентября в Telegram-каналах распространился приказ якобы от имени министра обороны России Сергея Шойгу, в котором сообщалось о «дополнительном призыве 200 тысяч граждан на военную службу по мобилизации».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с «Лентой.ру» назвал появившийся в сети приказ Шойгу фейковым.

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