Приказ о мобилизации 200 тысяч россиян опровергли

В сети распространился фейковый приказ от имени Шойгу о мобилизации

Информацию о мобилизации 200 тысяч человек в России опровергли.

В украинских Telegram-канал распространился приказ от имени министра обороны России Сергея Шойгу, в котором сообщается о «дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации». Согласно опубликованному документу, «представители военных комиссаров» должны в рамках мобилизации организовать призыв 200 тысяч граждан в срок не позднее 1 ноября 2023 года. Также отмечается, что приказ вступает в силу с 11 сентября 2023 года.

Последним зарегистрированным документом от Минобороны РФ является приказ министра «Об утверждении Порядка организации и осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, на объектах (в организациях), подведомственных Министерству обороны Российской Федерации». Сведений о приказе о мобилизации на официальном портале правовой информации нет.

Российские власти неоднократно опровергали сообщения о предстоящей мобилизации в стране. Депутат Госдумы Андрей Гурулев 2 сентября заявил, что мобилизации в России не будет, потому что на данный момент акцент делается на наборе военнослужащих по контракту. «У нас стоит план на 420 тысяч военнослужащих по контракту, который мы должны выполнить до конца года. <…> О какой мобилизации мы говорим?» — заявил он.

В правительстве Челябинской области прокомментировали распространившийся документ — по данным пресс-службы, приказ является фейковым. Военный комиссар региона Андрей Максуров также заявил, что такого приказа нет и быть не может.

Информация о мобилизации не получила распространения среди российских СМИ. Ряд изданий опровергли эти сведения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»