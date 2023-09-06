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13:10, 6 сентября 2023Силовые структуры

Штурм СОБРом квартиры бывшей бухгалтерши Митволя попал на видео

МВД показало момент задержания бывшей бухгалтерши Митволя в Ярославле

В Ярославле спецназ задержал бывшую бухгалтершу арестованного политика Олега Митволя по подозрению в хищении у него более 136 миллионов рублей. Этот момент попал на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в МВД России.

На кадрах видно, как сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) болгаркой вскрыли дверь квартиры, забежали в нее и нашли женщину на балконе, где она разговаривала по телефону. Женщина очень испугалась и первые секунды не понимала, что происходит. Один из силовиков забрал у нее телефон, а другая велела сесть на кресло и начала задавать бухгалтерше вопросы.

По данным Telegram-канала 112, задержание проходило в квартире сына женщины, который работает сотрудником полиции. Она планировала уехать с деньгами за границу, но пока скрывалась от правоохранителей у сына.

О задержании сообщалось ранее. Известно, что более 136 миллионов рублей женщина вывела к себе на счет из банка ОАЭ. Она предъявила поддельную доверенность, якобы дающую право на взаимодействие со счетами Митволя. В ближайшее время ее доставят в Красноярск, где изберут меру пресечения.

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    Варвара Митина
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