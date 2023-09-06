Похитившая более 136 миллионов рублей у Митволя бухгалтерша задержана

МВД сообщило о задержании укравшей у Митволя 136 миллионов рублей бухгалтерши

В Ярославской области полиция задержала бывшую бухгалтершу арестованного политика Олега Митволя по подозрению в хищении у него более 136 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре МВД России.

Эти деньги женщина вывела к себе на счет из банка ОАЭ. Известно, что она предъявила поддельную доверенность, якобы дающую право на взаимодействия со счетами Митволя. В ближайшее время ее доставят в Красноярск, где изберут меру пресечения.

17 апреля стало известно, что Следственный комитет России (СКР) начал проверку по заявлению Митволя о краже с его банковского счета в Дубае 150 тысяч долларов. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

Олег Митволь был задержан сотрудниками ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года. Его обвинили в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.