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08:44, 17 апреля 2023Силовые структуры

Со счета Митволя в дубайском банке украли 150 тысяч долларов

СКР проверяет заявление Митволя о краже с его банковского счета в Дубае 150 тысяч долларов
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по заявлению председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже с его банковского счета в Дубае 150 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат подтвердил эту информацию, заявив о пропаже «значительной суммы денег». Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

Митволь находится под стражей по обвинению в хищении 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро.

Его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года года. После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. Также по делу о мошенничестве вместе с Митволем проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

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Любовь Ширижик
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