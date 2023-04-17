Со счета Митволя в дубайском банке украли 150 тысяч долларов

СКР проверяет заявление Митволя о краже с его банковского счета в Дубае 150 тысяч долларов

Следственный комитет России (СКР) начал проверку по заявлению председателя совета директоров «Красноярского треста инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя о краже с его банковского счета в Дубае 150 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат подтвердил эту информацию, заявив о пропаже «значительной суммы денег». Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено.

Митволь находится под стражей по обвинению в хищении 900 миллионов рублей при строительстве красноярского метро.

Его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково 10 июня 2022 года года. После этого он заявил о готовности возместить ущерб и заключил досудебное соглашение со следствием. Также по делу о мошенничестве вместе с Митволем проходят экс-глава краевого транспортного управления и министр транспорта Красноярского края Константин Димитров.

