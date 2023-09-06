Российские компании рекордно потратились на компьютерный софт

FinExpertiza: российские компании потратили на приобретение софта 310 млрд руб.

Российские крупные и средние предприятия в 2022 году потратили на создание и приобретение программного обеспечения 310 миллиардов рублей — это рекордные вложения за все прошедшие годы. В среднем это 3,8 миллиона рублей на каждое предприятие. Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Копия материала есть в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Аналитики подчеркнули, что стимулом для бизнеса послужил уход иностранных разработчиков софта с российского рынка. Особенно это касается тех, для кого компьютерная безопасность и стабильное функционирование IT-инфраструктуры являются непременным условием работы. «Кризисная ситуация создала окно возможностей для российских разработчиков и дала толчок к активному развитию отечественной IT-отрасли», — указала глава FinExpertiza Елена Трубникова.

Основные вложения в ПО сделали предприятия в сфере информации и связи (это непосредственно область IT, а также телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность, производство различного контента; 131,3 миллиарда рублей), обрабатывающей промышленности (61,2 миллиарда), оптовой и розничной торговли (35 миллиардов), профессиональной, научной и технической деятельности (сюда относятся юриспруденция, аудит, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, реклама; 27,5 миллиарда), а также транспортной отрасли и складского хозяйства (14 миллиардов).

Примерно в четверти регионов компании в среднем выделяли на компьютерный софт свыше миллиона рублей за год. Лидерами по этому показателю стал бизнес Тюменской области (10,9 миллиона рублей на одно предприятие), Москвы (10,3 миллиона), Санкт-Петербурга (9,1 миллиона), Магаданской области (8,9 миллиона) и Ямало-Ненецкого автономного округа (4,5 миллиона). Меньше всего денег на программное обеспечение расходовал крупный и средний бизнес Калмыкии (0,4 тысячи рублей на одно предприятие), Северной Осетии (1,9 тысячи рублей), Дагестана (3 тысячи), Ингушетии (6 тысяч) и Чечни (6,2 тысячи).