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17:15, 6 сентября 2023Среда обитания

Дачникам предложили бороться с гусеницами и тлей с помощью одного сорняка

Дачникам предложили бороться с гусеницами и тлей с помощью чистотела

Фото: Sara Codair / Unsplash

Владельцам дачных участков предложили бороться с гусеницами и тлей с помощью одного сорняка — чистотела. Об этом стало известно из материалов издания «БелНовости».

По словам экспертов, некоторые сорняки могут не только доставлять дачникам хлопоты, но и приносить пользу. Так, порошок из чистотела очень эффективен в борьбе с гусеницами и тлей. Для его приготовления специалисты посоветовали высушить собранные листья растения, после чего измельчить их, перетирая. Полученной пудрой можно посыпать посадки.

Для повышения результативности средства можно добавить к измельченному чистотелу древесную золу в пропорции 1:1. Эксперты отметили, что порошок будет лучше держаться на листьях, если их предварительно смочить.

В сентябре дачникам предложили бороться с муравьями с помощью соли.

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    Полина Кислицына
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