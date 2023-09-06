Россиянам назвали способы борьбы со спам-звонками

Эксперт Лиги цифровой экономики Фомин рекомендовал установить защиту от спама

В России регулярно растет число телефонных спам-атак, однако существует несколько способов снизить количество нежелательных звонков. Их «Ленте.ру» назвал эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

«Самый простой способ защититься от телефонной рекламы — установить приложение для защиты от спам-звонков на телефон, которое будет отсеивать ненадежные номера», — порекомендовал он. Кроме того, специалист призвал тех, кто страдает от навязчивых звонков, обратиться в Роскомнадзор и сообщить, что спамеры совершают административное нарушение — особенно в тех случаях, когда абонент уверен, что не давал разрешения на использование его личных данных.

Также Фомин посоветовал не оставлять контактные данные в формах обратной связи компаний. Он подчеркнул, что клиент, оставляя номер телефона и электронную почту, вероятнее всего, выражает согласие на то, чтобы получать маркетинговую рассылку компании. «Поэтому, если вы не хотите получать настойчивые звонки, подумайте, нужна ли вам скидка», — порекомендовал специалист.

При этом, по словам Фомина, если абонент передумал получать рекламные сообщения от компании, он может отказаться от них, обратившись в компанию с требованием удалить его персональные данные.

Ранее специалист по информационной безопасности компании «Код безопасности» Мария Фесенко предупредила владельцев iPhone о популярном у мошенников способе красть личные данные. По словам специалиста, злоумышленники создают свою точку Wi-Fi, маскируя ее под публичную сеть. Фесенко порекомендовала настроить iPhone так, чтобы он забывал сети, к которым подключался.