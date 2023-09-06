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19:43, 6 сентября 2023Путешествия

Фото российской стюардессы в униформе восхитило иностранцев

Стюардесса Red Wings сделала фото и восхитила иностранцев

Фото: @747.alexandra

Стюардесса российской авиакомпании Red Wings сделала фото в фирменной униформе и восхитила иностранных пользователей. Снимки опубликованы в аккаунте @cabincrewrussia в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах бортпроводница по имени Александра позирует на трапе самолета в красном платье и сером пиджаке. Свой образ девушка дополнила разноцветным шейным платком, черными туфлями на невысоком каблуке, убранными в пучок волосами и красной помадой.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью сотрудницы авиаперевозчика. «Какая красивая!», «Потрясающее фото», «Милая», «Красивые ноги», — написали они.

Ранее шесть стюардесс популярного российского лоукостера сняли видео в униформе и тоже восхитили иностранцев. На опубликованных кадрах бортпроводницы позируют на камеру на борту воздушного судна в голубых платьях и белых кофтах, на некоторых из них темно-синие пиджаки.

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    Фариза Бацазова
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