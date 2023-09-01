Видео с российскими стюардессами восхитило иностранцев

Бортпроводницы российского лоукостера сняли видео и восхитили иностранцев

Шесть стюардесс популярного российского лоукостера сняли видео в фирменной униформе и восхитили иностранцев. Ролик появился в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованных кадрах бортпроводницы позируют на камеру на борту воздушного судна в голубых платьях и белых кофтах, на некоторых из них темно-синие пиджаки. Образ девушки дополнили шейными платками, красной помадой и убранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях начали восторгаться внешностью членов экипажа. «Прекрасные ангелы», «Самые красивые и лучшие ангелы», «Милые», — написали они.

Ранее стюардесса американской авиакомпании Delta Airlines раскрыла простой способ сделать из подручных средств сигнализацию в номере отеля и обезопасить себя от злоумышленников. Она показала, как можно использовать гладильную доску, чтобы услышать незваных гостей.

