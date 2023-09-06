Местоположение генерала Суровикина установили по одному снимку

Исследователь Шелдон установил местоположение генерала Суровикина по снимку

Исследователь Майкл Шелдон установил местоположение генерала армии Сергея Суровикина по снимку, на котором он запечатлен вместе с супругой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Шелдон предположил, что, судя по окружающей обстановке — стене дачного дома и соснам на фоне — Суровикина могли сфотографировать на парковке у ресторана «Подмосковные Veчера» в деревне Жуковка Московской области. «Вы даже можете увидеть одно и то же дерево на заднем фоне», — написал Шелдон, сравнив снимок Суровикина с кадрами из Google Maps. Он также разглядел на фотографии часть ресторана Terazza, расположенного напротив.

Снимок Суровикина с супругой в понедельник, 4 сентября, опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня». «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — говорилось в подписи к фотографии, появившейся после слухов о задержании генерала.

Генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в среду, 6 сентября, заявил, что Суровикину, имя которого исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». По словам депутата, Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба.