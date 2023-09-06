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19:19, 6 сентября 2023Россия

Местоположение генерала Суровикина установили по одному снимку

Исследователь Шелдон установил местоположение генерала Суровикина по снимку

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Исследователь Майкл Шелдон установил местоположение генерала армии Сергея Суровикина по снимку, на котором он запечатлен вместе с супругой. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Шелдон предположил, что, судя по окружающей обстановке — стене дачного дома и соснам на фоне — Суровикина могли сфотографировать на парковке у ресторана «Подмосковные Veчера» в деревне Жуковка Московской области. «Вы даже можете увидеть одно и то же дерево на заднем фоне», — написал Шелдон, сравнив снимок Суровикина с кадрами из Google Maps. Он также разглядел на фотографии часть ресторана Terazza, расположенного напротив.

Снимок Суровикина с супругой в понедельник, 4 сентября, опубликовал Telegram-канал «Кровавая барыня». «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — говорилось в подписи к фотографии, появившейся после слухов о задержании генерала.

Генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин в среду, 6 сентября, заявил, что Суровикину, имя которого исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». По словам депутата, Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба.

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