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20:23, 6 сентября 2023Силовые структуры

Российская свадьба завершилась переломом челюсти

В Саратове мужчине сломали челюсть на свадьбе

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Саратове свадьба завершилась переломом челюсти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Саратовской области.

По данным ведомства, в середине августа в городе проходила свадьба на набережной Космонавтов. Ближе к вечеру на мероприятии поссорились два гостя — 26-летний и 20-летний. Конфликт перерос в драку. Тогда старший мужчина ударил своего оппонента, сломав нижнюю челюсть. Потерпевшего доставили в больницу, а нападавшего — в отделение полиции.

Возбуждено дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае 26-летний мужчина бросил боевую гранату в дом 45-летнего жителя села Дербетовка после ссоры на свадьбе.

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    Екатерина Власова
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