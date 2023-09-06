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12:11, 6 сентября 2023Мир

В СВР рассказали о контактах с ЦРУ

Глава СВР Нарышкин: контакты с ЦРУ редки, но регулярны

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Служба внешней разведки России (СВР) поддерживает контакты с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ), они редки, но регулярны. Об этом рассказал глава СВР Сергей Нарышкин в интервью изданию «Национальная оборона».

«Консультации между СВР и ЦРУ носят редкий, но регулярный характер», — рассказал он.

По его словам, диалог между спецслужбами, «в принципе, полезен», так как помогает снизить напряженность и сократить недопонимание между США и Россией. Однако и в нем присутствуют «идеологические клише».

Также Нарышкин рассказал о разговоре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в Турции осенью 2022 года. По его словам, это был «довольно продолжительный диалог, который, как мне показалось, проходил в спокойной атмосфере», который прошел по инициативе США. Во время разговора обсуждалась ситуация на Украине и вопросы ядерной безопасности.

Ранее Нарышкин заявил, что провал контрнаступления украинской армии очевиден. Он сравнил украинское командование и их западных партнеров с немецкими генералами, винившими в своих ошибках «то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя».

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    Александр Слабиев
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