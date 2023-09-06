На Украине оценили обстановку на восточном участке фронта

Генерал ВСУ Сырский заявил о сложной обстановке на восточном участке фронта

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Александр Сырский оценил обстановку на восточном участке фронта. Об этом сообщается в Telegram-канале медиаплатформы Сил обороны республики.

По его словам, обстановка на восточных направлениях остается сложной, российские войска не оставляют намерения взять под контроль всю территорию Донбасса. Он также отметил, что на артемовском направлении продолжаются ожесточенные бои.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы России тактически отошли из села Работино. При этом он указал на то, что в настоящий момент российские войска находятся на высотах, являющихся главенствующими, а ВСУ попали в «воронку» внизу.