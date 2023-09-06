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07:31, 6 сентября 2023Путешествия

Американец проехал на двухэтажном российском поезде и пришел в восторг

Американец пришел в восторг от красивых видов из окна российского поезда

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомым американцем, который рассказал ей, что проехал на отечественном двухэтажном поезде и пришел в восторг. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации написала, что иностранец по имени Крис высоко оценил виды из окна второго этажа. «Если бы я знал, что за окном будет так красиво, то поехал бы днем, чтобы любоваться, а не ночью, чтобы в темноте все проспать», — цитирует его слова блогерша.

Кроме того, россиянка отметила, что ее знакомого поразила бесплатная еда, которую разносили пассажирам. По ее словам, американец не привык к такому уровню сервиса, поскольку в США в самолетах и поездах нужно за все доплачивать.

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«"Мне принесли вкусные горячие блюда, по типу как в самолетах, и это все входило в цену билета, представляешь? Я заплатил всего 45 долларов, а меня накормили, как в ресторане!" — восхищению американца не было предела», — написала россиянка.

Ранее этот же иностранец назвал преимущества отечественных фастфуд-ресторанов по сравнению с американскими. Ему понравились внешний вид сотрудниц российских заведений быстрого питания, высокая клиентоориентированность и новые блюда, которые не готовят в США.

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    Алина Черненко
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