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05:30, 31 августа 2023Путешествия

Иностранец назвал преимущества фастфуд-ресторанов в России по сравнению с США

Американцу понравился внешний вид сотрудниц фастфуд-ресторанов в России

Фото: Szabo Viktor / Unsplash

Российская тревел-блогерша пообщалась со знакомым иностранцем, который назвал ей преимущества отечественных фастфуд-ресторанов по сравнению с американскими. Его впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Россиянка рассказала, что американцу по имени Крис понравился внешний вид сотрудниц фастфуд-ресторанов. «Он смотрел на наших красавиц буквально с открытым ртом. Тут я поясню: дело не в том, что россиянки у нас — красотки, а американки — нет (хотя и это тоже), все дело в ухоженности и косметике», — написала автор публикации.

Вторая особенность российских заведений общественного питания, которая, по словам блогерши, превзошла ожидания гостя из США, — это высокая клиентоориентированность. «Когда к нам подошла юная разукрашенная красавица и спросила, нужна ли нам помощь, Крис оторопел — не ожидал такого внимания к себе и похвалил уровень сервиса в России», — пояснила она.

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Кроме того, иностранцу понравились новые блюда, которые не готовят в американской популярной сети быстрого питания. «Крис привык к однотипному меню, поэтому, увидев творожники и блины, заказал сразу несколько порций», — отметила блогерша.

Ранее российская тревел-блогерша, часто путешествующая по странам Европы, решила сравнить цены на еду в российских магазинах с супермаркетами в Италии, Испании и Германии. «Глядя на цены в магазинах трех европейских государств, сделала вывод, что в среднем цены схожие практически на все, за исключением мяса», — заключила россиянка.

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    Марина Черняк
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