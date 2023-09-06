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15:05, 6 сентября 2023Силовые структуры

Турист устроил стрельбу на российском пляже

В Краснодарском крае 53-летний турист устроил стрельбу на пляже
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Краснодарском крае 53-летний турист из Мурманской области устроил стрельбу на пляже. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, инцидент произошел на пляже в селе Дивноморское под Геленджиком. Мужчина поссорился с двумя отдыхающими. Конфликт перерос в драку, тогда фигурант достал травматический пистолет и начал стрелять.

Двух потерпевших доставили в больницу, а нападавшего — в отделение полиции. Силовики выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса открыл стрельбу по пассажиру.

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    Екатерина Власова
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