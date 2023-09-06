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18:55, 6 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии пройдут военные учения с военнослужащими из США и Румынии

Минобороны Молдавии анонсировало совместные военные учения с США и Румынией

Фото: Lennart Preiss / Getty Images

Министерство обороны Молдавии анонсировало проведение комбинированных военных учений на территории страны совместно с США и Румынией. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

На учениях, которые пройдут с 10 по 22 сентября, соберутся около 500 военнослужащих из Молдавии, Румынии и США. «В рамках мероприятия будет задействовано техническое подразделение, а также легкое оружие и артиллерийские системы Национальной армии», — говорится в заявлении Минобороны.

Учения проводятся с целью повышения оперативной совместимости армий участвующих стран. «Это мероприятие также вписывается в планы подготовки молдавской армии на 2023 год», — заключили в ведомстве.

Ранее Минобороны Молдавии сообщило о проведении с 25 по 29 сентября военных учений для резервистов. Сообщается, что в связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.

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    Алевтина Запольская
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