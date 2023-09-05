В Молдавии пройдут военные учения

Минобороны Молдавии объявило о военных учениях для резервистов

Министерство обороны Молдавии проведет военные учения для резервистов Национальной армии. Об этом сообщил портал NewsMaker.

Учения запланированы на 25-29 сентября. Сообщается, что в связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.

Целью учений в Минобороны назвали проверку навыков резервистов, в ходе которой они также ознакомятся с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии.

Ранее МИД России предостерег Молдавию от более глубокого вовлечения в поддержку Украины. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Запад продолжает втягивать республику в украинский конфликт.