Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:58, 5 сентября 2023Бывший СССР

В Молдавии пройдут военные учения

Минобороны Молдавии объявило о военных учениях для резервистов

Фото: Gagarin Iurii / Shutterstock / Fotodom

Министерство обороны Молдавии проведет военные учения для резервистов Национальной армии. Об этом сообщил портал NewsMaker.

Учения запланированы на 25-29 сентября. Сообщается, что в связи с этим всем гражданам, находящимся в запасе, придут повестки на сборы.

Целью учений в Минобороны назвали проверку навыков резервистов, в ходе которой они также ознакомятся с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии.

Ранее МИД России предостерег Молдавию от более глубокого вовлечения в поддержку Украины. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, Запад продолжает втягивать республику в украинский конфликт.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

    Huawei удалось обойти санкции США

    Путин заявил об отшибленной памяти и совести европейцев

    Кобра обвилась вокруг ноги спящей женщины и вынудила ее молиться три часа

    Крыльцо дома рухнуло под москвичкой

    Российский пенсионер собрал собственный беспилотник и попал под следствие

    СБУ обвинила Фридмана в финансировании СВО

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Кинотеатр в Петербурге анонсировал показ «Оппенгеймера»

    Депутатам Рады запретили выезжать в Польшу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости