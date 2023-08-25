В МИД предостерегли Молдавию от дальнейшего вовлечения в поддержку Украины
Россия предостерегает Молдавию от более глубокого вовлечения в поддержку Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
Она указала на то, что западные страны, несмотря на нейтральный статус Молдавии, продолжают втягивать ее в украинский конфликт, а Россия фиксирует превращение республики в «логистический придаток» Киева. При этом Захарова выразила обеспокоенность проработкой вопроса доставки через молдавскую территорию грузов военного назначения.
По ее словам, подобная политика Кишинева не только угрожает стабильности и безопасности в регионе, но и превращает Молдавию «в соучастника военных преступлений киевского режима».
Ранее сообщалось, что молдавский парламент принял во втором чтении законопроект о строительстве временных причалов на внутренних водных путях для перевозки грузов с Украины.
Кроме того, президент Молдавии Майя Санду пообещала помочь Киеву с транзитом зерна, удовлетворив вместе с этим запросы фермеров внутри республики.