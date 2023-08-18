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16:17, 18 августа 2023Бывший СССР

Молдавия пообещала помочь Киеву с транзитом зерна

Президент Молдавии Санду пообещала помочь Киеву с транзитом зерна

Фото: Viacheslav Musiienko / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду пообещала помочь Киеву с транзитом зерна и вместе с тем удовлетворить запросы молдавских фермеров. Об этом глава государства рассказала в интервью агентства RFI.

По ее словам, Кишинев пытается найти пути согласования интересов фермеров и обеспечить транзит украинского зерна. Санду подчеркнула, что Молдавия продолжит обсуждение этого вопроса с Еврокомиссией, Румынией и Украиной.

Президент назвала одним из решений инвестиции в транспортную и военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности портов. «И мы можем это сделать, в том числе за счет ресурсов Европейского Союза», — сказала она.

Санду также упомянула проблему молдавских фермеров, которые и раньше не имели достаточно возможностей для экспорта продукции. По ее словам, правительство приняло меры для их поддержки, но нужно убедиться, что помощь государства распределяется равномерно.

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    Алевтина Запольская
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