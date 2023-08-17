Молдавия построит причалы для перевозки грузов с Украины

Парламент Молдавии одобрил строительство причалов для перевозки грузов с Украины

Парламент Молдавии принял во втором чтении законопроект о строительстве временных причалов на внутренних водных путях для перевозки грузов с Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Таким образом, на реках Днестр и Прут для навигации и обустройства временных причалов можно будет использовать 30-метровую полосу земли. Суда, которые будут плавать по внутренним водным путям, должны иметь сертификат внутреннего судоходства», — сказано в заявлении.

Целью законопроекта является устранение административных барьеров, регулирующих деятельность по погрузке, хранению, экспорту и импорту сельскохозяйственных товаров на эти причалы. Отмечается, что из-за ситуации на Украине сельхозпродукцию больше не могут перевозить через украинские порты, поэтому есть необходимость изменений в законодательстве. Также отменят ограничения на запрет движения военно-морского транспорта по внутренним водным путям.

Ранее молдавские фермеры пожаловались на проблемы из-за украинского зерна и попросили власти создать экспортный коридор для своей продукции. Сообщалось, что на юге страны приходится стоять в очереди 5-6 дней, чтобы вывезти зерно, все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев снижением закупочных цен.