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18:27, 17 августа 2023Бывший СССР

Молдавия построит причалы для перевозки грузов с Украины

Парламент Молдавии одобрил строительство причалов для перевозки грузов с Украины

Фото: John Kolesidis / Reuters

Парламент Молдавии принял во втором чтении законопроект о строительстве временных причалов на внутренних водных путях для перевозки грузов с Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Таким образом, на реках Днестр и Прут для навигации и обустройства временных причалов можно будет использовать 30-метровую полосу земли. Суда, которые будут плавать по внутренним водным путям, должны иметь сертификат внутреннего судоходства», — сказано в заявлении.

Целью законопроекта является устранение административных барьеров, регулирующих деятельность по погрузке, хранению, экспорту и импорту сельскохозяйственных товаров на эти причалы. Отмечается, что из-за ситуации на Украине сельхозпродукцию больше не могут перевозить через украинские порты, поэтому есть необходимость изменений в законодательстве. Также отменят ограничения на запрет движения военно-морского транспорта по внутренним водным путям.

Ранее молдавские фермеры пожаловались на проблемы из-за украинского зерна и попросили власти создать экспортный коридор для своей продукции. Сообщалось, что на юге страны приходится стоять в очереди 5-6 дней, чтобы вывезти зерно, все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев снижением закупочных цен.

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    Кристина Есикова
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