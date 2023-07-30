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12:45, 30 июля 2023Бывший СССР

Молдавские фермеры пожаловались на проблемы из-за украинского зерна

Молдавские фермеры попросили создать экспортный коридор для вывоза зерна

Фото: Noah Buscher / Unsplash

Молдавские фермеры пожаловались на проблемы из-за украинского зерна и попросили власти создать экспортный коридор для своей продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление молдавской ассоциации «Сила фермеров».

В ходе встречи с министром сельского хозяйства Владимиром Болей, а также руководством Таможенной службы и компаниями-экспортерами зерновых и масличных культур объединение рассказало о негативном влиянии на молдавских фермеров увеличения транзита продукции с Украины.

Отмечается, что на юге страны приходится стоять в очереди 5-6 дней, чтобы вывезти зерно, все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев снижением закупочных цен. Тысячи аграриев ежедневно подвергаются давлению и угрозам со стороны кредиторов, наживают долги перед государством и не могут получить субсидии даже на возмещение акцизов.

В июне в Молдавии протестующие фермеры въехали на тракторах в Кишинев и устроили акцию перед зданиями Министерства сельского хозяйства и правительства страны. Недовольные деятельностью властей фермеры потребовали от правительства приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации молдавским производителям зерна, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.

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    Виктория Кондратьева
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