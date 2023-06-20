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12:47, 20 июня 2023Бывший СССР

Протестующие фермеры в Молдавии въехали в Кишинев на тракторах

В Молдавии протестующие въехали в Кишинев на тракторах и направились к правительству

Кадр: РИА Новости

В Молдавии протестующие фермеры въехали на тракторах в Кишинев и движутся к зданиям Министерства сельского хозяйства и правительства страны, пишет РИА Новости.

«Мы не получили внятного ответа по всем нашим требованиям, поэтому сегодня в знак протеста против бездействия и пустых обещаний мы вывели технику в центр Кишинева», — заявил исполнительный директор ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь.

Недовольные деятельностью властей фермеры требуют от правительства приостановить или ограничить импорт зерна с Украины, выделить компенсации молдавским производителям зерна, выплатить задолженности по субсидиям за прошлый год и возместить НДС за топливо.

Ранее, 19 июня, Конституционный суд Молдавии признал незаконной деятельность оппозиционной партии «Шор». По словам главы КС Николая Рошки, партия считается распущенной на момент оглашения решения.

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    Алевтина Запольская
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