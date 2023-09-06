В Верховной Раде рассказали об обязательном военном учете для женщин

Депутат ВР: на Украине военный учет обязателен для женщин-медиков и фармацевтов

На Украине военный учет обязателен для женщин, имеющих специальности, востребованные на фронте, для остальных — добровольный. Об этом рассказал депутат Верховной Рады (ВР) Украины Федор Вениславский, передает «РБК-Украина».

По его словам, женщины-медики и фармацевты должны обязательно встать на воинский учет с 1 октября. При этом представительницы других профессий, схожих с военно-учетными специальностями, могут встать на воинский учет добровольно.

Вениславский подчеркнул, что в настоящее время на Украине не планируют расширять перечень специальностей для женщин для обязательной постановки на воинский учет.

Ранее французское издание Le Figaro сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский лично занялся проблемой коррупции в украинских военкоматах. «Глава государства осуждает коррупцию в военкоматах, называя ее государственной изменой», — говорится в сообщении.