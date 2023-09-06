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05:11, 6 сентября 2023Экономика

Украинские уклонисты стали важным звеном экономики Польши

«Известия»: Польше экономически невыгодно отдавать уклонистов Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Польше невыгодно отдавать уклонистов, уехавших из Украины, так как они стали важным звеном экономики страны. Об этом сообщают «Известия», цитируя слова экспертов.

Бежавшие от мобилизации украинцы могут себя обеспечить и платить налоги, они заменили переехавших в другие страны Европы поляков. Кроме того, Евросоюз выделил на содержание беженцев около 200 миллионов евро. Поэтому власти не видят экономической выгоды в том, чтобы высылать их на родину.

Согласно данным газеты Rzeczpospolita, на территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что молодые люди готовы любыми способами избежать мобилизации, лишь бы не отправиться на фронт. По его словам, он также дезертировал после того, как посмотрел на происходящее в зоне боевых действий.

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    Александра Синицына
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